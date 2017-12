Sertifikalarını almaya çocuklarıyla geldiler

kademe kursunu tamamlayan 12 kadın düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene çocuklarıyla gelen kadınlar 2. kademe kursu için de başvuracaklarını ifade etti.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Necatibey İlkokulu işbirliğinde 1 Ağustos - 28 Eylül tarihleri arsında 120 saat olarak düzenlenen Okuma Yazma 1. Kademe kursunu başarıyla tamamlayan 12 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Emekli sınıf öğretmeni Yavuz Murtazaoğlu tarafından Necatibey İlkokulunda 15 kursiyerle başlayan kursu tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan 12 kadın düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

Törende bir konuşma yapan Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “Ben bu okulu ve bu bölgeyi çok seviyorum. Birazda Hizan Kaymakamlığı yapmış olmamdan kaynaklı. Hizanlılar bu bölgede çok olduğu için. Siz yeter ki isteyin biz her türlü kursu açmaya hazırız. İnşallah bundan sonra da farklı kurslar açarız. Okuma kurslarının haricinde elişi kursları da olabilir. Biz hep yanınızdayız sadece bu kurslarda değil bunun dışında ailenizle ilgili bir sıkıntı olursa da yine biz varız. İşe girmek için, iş aramak için kurs isterseniz yine o kursları halk eğitim merkezimiz açar el birliğiyle inşallah hayatımızı idame ettireceğiz” dedi.

Eğitim öğretimin hayatın her alanında çok önemli olduğunu dile getiren Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal ise şunları söyledi: “Okumanın, öğrenmenin yaşı yok. Devletimiz artık insanlarımıza hizmette sınır tanımıyor. Her yaşta, her yerde, her zaman, nerede olursa olsun, eğitim noktasında onların emrinde. Bizler de devletin bir parçası olarak buralarda siz ne isterseniz, hangi konularda isterseniz, açılacak olan bütün kurslarda ve imkanlarda halk eğitim merkezi müdürlüğümüzün yaptığı bütün çalışmalarda belediye olarak bütün imkanlarımızla emrinizde ve hizmetinizde olarak amadeyiz.”

Kursiyerlerden biri 2. kademe kursunun açılması halinde okumaya devam edeceklerini belirtmesi üzerine Kaymakam Çorumluoğlu ikinci kademe kursu için önümüzdeki hafta başlayacağı yönünde kursiyerlere söz verdi.

Yapılan konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 12 kadına sertifikaları ve çeşitli hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Okulun Dyned Salonunda düzenlenen törene Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Necatibey İlkokulu Müdürü Beyhan Bayram, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.