Sertifikalarını Başkan Çerçi'den aldılar

Mehmet Çerçi, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri Ortaköy'de ağırladı. Başkan Çerçi, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere de sertifikalarını verdi.

İçerisinde ahşap iskele, oturma alanları, yürüyüş yolu, şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü ve restoranın yer aldığı Ortaköy Biyolojik Gölet, doğaseverlerin en uğrak mekanlarından biri haline geldi. Beğenilen mekanın konukları bu kez TOKİ 2 Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler oldu. Düzenlenen programda yaklaşık 150 kursiyerle bir araya gelen Mehmet Çerçi, yaptıkları çalışmalar hakkında bayanlara bilgi verdi. Programda Başkan Çerçi'ye, Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürler, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir ve birim müdürleri eşlik etti.

Manisa'nın konut ve pazar yeri başta olmak üzere kangren haline gelen birçok sorunu çözdüklerini dile getiren Başkan Çerçi, sosyal projelere de önem verdiklerini söyledi. Başkan Mehmet Çerçi, hanım lokalleri, taziye evleri, çocuk kültür sanat merkezleriyle toplumun tüm kesimine yönelik projeler ürettiklerini anlatarak, “Biz istiyoruz ki vatandaşımız şehrinde mutlu yaşasın. Çocuklarımız güzel bir şehirde büyüsün. Eğitimli, sporcu nesiller yetişsin. Engellimiz, yaşlımız, hastamız mağdur olmasın. Bunun için mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. 4.5 yıllık bir belediye olmamıza rağmen örnek alınacak projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında TOKİ 2 Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Programa katılan kursiyerler, Yunusemre Belediyesi ile ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını, düzenlenen kurs ve çeşitli etkinliklerle sosyalleşme imkanı bulduklarını belirterek Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Program sonunda Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı gezildi.