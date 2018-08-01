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01 Ağustos 2018 14:57

Sertifikalı çocuk bakım elemanı oldular

Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan "Çocuk Bakım Elemanlığı" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler belgelerini aldı.

Sertifikalı çocuk bakım elemanı oldular

01 Ağustos 2018 14:57


Yunusemre Belediyesi, kadınların sosyal alanda daha etkin olabilmeleri için hayata geçirdiği hanım lokallerinin yanı sıra çocuk kültür ve sanat merkezlerinde de büyüklere yönelik kurslar açarak el becerilerini geliştirmelerine, meslek edinmelerine olanak sağlıyor. Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Merve Nur Karakaya eğitiminde açılan ’Çocuk Bakım Elemanlığı’ kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için kep atma töreni düzenlendi. 936 saatlik kursa katılan 12 kursiyerin kursu başarıyla tamamlayarak başarı belgelerini aldığını belirten Merve Nur Karakaya, “Çocuk bakım elemanı; eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini, öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetim ve denetiminde yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim alan nitelikli kişidir. Kursumuza katılan ve 936 saatlik kursun sonunda başarı belgelerini alan 12 kursiyerimiz, 3-6 yaş aralığındaki çocukların bakımını üstlenebilecek bu alanda uzmanlaşmış kişiler. Bu doğrultuda kurs süresi boyunca, çocuk sağlığı, çocuk bakımı, çocukların gelişim özelliklerini takip etme, çocukların gelişimini destekleme gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi. Kursiyerlerimizin çocuklarla doğru iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla kurs süresi boyunca iletişim eğitimleri de verildi” dedi.




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