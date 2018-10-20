Servis araçlarının denetimleri devam ediyor

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri, Trafik polisleri ile birlikte Kırkağaç ilçesinde hem öğrenci servislerini hem de personel taşımacılığı yapan J plakalı araçları kontrolden geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte, öncelikli olarak öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetime aldı. 17 ilçede periyodik olarak araçları denetleyen ekipler Kırkağaç ilçesinde de korsan servislere geçit vermemek için denetimlerini sıklaştırdı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri ve trafik polisleri, okul servis araçlarının öncelikli olduğu denetimlerde servis araçlarının okul servis aracı taşımacılığı yönetmeliğine uygun olarak tesis edilip edilmediğini, okul taşıtı yazısının bulunup bulunmadığını, emniyet kemerlerini, kırmızı dur işareti unsurlarının olup olmadığını inceleyerek, kurallara uymayan servis araçlara cezai işlem uyguladı.