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21 Kasım 2017 15:00

Servis sürücülerine yeni yönetmelik anlatıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde toplu taşıma servis sürücülerine okul servis araçları yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Servis sürücülerine yeni yönetmelik anlatıldı

21 Kasım 2017 15:00


Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Ercan tarafından servis sağlayıcılarına, okul müdürlerine ve servis şoförlerine ’Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ndeki değişen maddeler anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki bazı maddelerde değişik yapıldığını belirterek, "Bu tür etkinliklerde bize desteğini esirgemeyen il milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ederim, her zaman yanımızdalar. Mevzuatta, bizim zarara uğramamız için gereken hatırlatmaları yapmak için buradalar" dedi. Yönetmelik hakkında bilgi veren Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Ercan ise "Yeni yönetmelikteki değişiklikleri 30 Eylül tarihine kadar servis sürücülerinin yapması gerekiyor. Bu eksikliklerin giderildiği araçlar, tarafımızdan açılacak ihaleye girebilecekler. Aksi halde ihaleyi girme şansınız olmayacak. Önünüzde daha bir yıllık süre var. Son günü beklemeden bir an önce sizden istenenleri yapmanız daha doğru olacaktır” dedi.


Toplantıya, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Ercan, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, okul müdürleri, servis sağlayıcı firma yetkilileri ve servis şoförleri katıldı.




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