Sessiz çığlıklarına ses oldular

Satışa sunulan fotoğraflardan elde edilecek gelirin otizmli bireylerin eğitiminde kullanılmak üzere Manisa Otizm Derneğine bağışlanacağı öğrenildi.

‘Otizmin hangi yüzünü biliyorsunuz?’ sloganı ile yola çıkan Sibel Varol Gökçen ve Ufuk Gökçen çifti Sessiz çığlık ismini verdikleri fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Forum Magnesia alışveriş merkezinde açılan sergide çiftin kendi çektikleri 40 fotoğraf çalışması satışa sunuldu.

Sergide fotoğrafları yer alan Sibel Varol Gökçen açılışta yaptığı konuşmasında, “Birazcık sessiz çığlıklara kulak verdiğinizde kelime bulunamayan duygulara tercüman olursunuz. Belki bir gün sizin çığlığınızı duyan birileri olur. Kelimelerle ifade edemediğiniz duygulara tercüman olur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bizler de otizmli çocuklarımızın sesi olmak adına duyarlı ve hayırsever işadamı Ahmet Tosun’un sponsorluğunda Manisa Otizm Derneği için bir fotoğraf sergisi düzenledik. Burada sessiz çığlıkların sesi olmak istiyoruz.” dedi.

Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ise katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: “Derneğimize gelerek bizler destek olan, gönül veren, otizmi anlayan, otizmin farkında olan bütün gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

Serginin açılışına Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, otizmli bireyler ve aileleri katıldı. Serginin 18 Haziran’a kadar açık kalacağı öğrenildi.