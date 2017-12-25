Şeyhdavutlar Mahallesinde yollar yenileniyor

İl genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesi Şeyhdavutlar Mahallesi’nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallede yaptığı içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının ardından üstyapı için çalışmalarına start verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı mahallede kilit parke çalışmalarını başlattı. Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan’ın da yakından takip ettiği çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Sarıgöl ilçemizin Şeyhdavutlar Mahallesi’nde MASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte ekiplerimiz üstyapı çalışmalarına başladı. Mahallede kilit parke çalışmalarına devam edecek olan ekiplerimizin de çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte Şeyhdavutlar Mahallemiz adeta yenilenmiş olacak” dedi.