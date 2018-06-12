Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Olay, Salihli’nin Çelikli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli’den Çelikli yönüne gitmekte olan Sezgin Yavuz yönetimindeki 45 RN 970 plakalı kamyonet Kesmeli mevkiine geldiğinde bir anda yanmaya başladı. Kamyoneti yolun kenarına çeken sürücü Yavuz, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yanan kamyoneti söndürdü.

Yangın sonrası kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili çalışma başlatıldı.