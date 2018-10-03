SGK İl Müdürü Kurt, Selendi'de yeni şubeyi inceledi

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa'nın Selendi ilçesinde kurumunun şubesini ve İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp'i makamında ziyaret etti. Selendi SGK Şube Müdürü Ayhan Çapın ve personeli tarafından karşılanan Kurt, personel ile görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yavuz Kurt, "Geçtiğimiz yıl Selendililerin yıllardır beklediği şubemizi açtık. İlçe halkına teşekkür ediyorum, şubemize sahip çıktılar. Bizler de kurum olarak her zaman Selendililerin hizmetindeyiz. Kendileri hizmetlerimizin en iyisini sonuna kadar hak ediyor. Yapılandırma döneminde arkadaşlarımız yoğun bir tempo içerisinde çalıştı. Vatandaşlarımızın mağdur etmediler, emeklerine sağlık" dedi.

İl Müdürü Yavuz Kurt daha sonra İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yavuz Kurt, Kaymakam İrdel'e kendisini ağırlamasından dolayı teşekkür etti. Kaymakam İrdelp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni açılan SGK şubesi sayesinde vatandaşların diğer ilçelere gitmekten kurtulduğunu, büyük bir sıkıntının giderildiğini söyledi.