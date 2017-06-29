Sıcaktan bunalan Manisalılar çareyi gölgelerde aradı

Sıcaktan bunalan birçok kişi de parklardaki sulama hortumlarını başlarına tutarak sıcak havanın etkisini azaltmaya başladı.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Afrika üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Gölgede 34 güneşte 44 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla baş etmeye çalışan Manisalılar gerekmedikçe dışarıya çıkmamaya özen gösterdi. Oldukça hareketli olan caddeler boş kalırken işlerinden dolayı dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise parklarda ağaç gölgelerinde veya camilerde klima ve vantilatörler altında serinlemeyi tercih etti. Parkları sulamak için kullanılan hortumları başlarına tutarak serinlemeye çalışan gençler ise şimdiye kadar böyle bir sıcak görmediklerini belirtti. 54 yaşındaki bir vatandaş ise bunca yıllık hayatında Manisa’da şimdiye kadar böylesine sıcak görmediğini ve sıcakların artacak olmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.

“10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın”

Manisa’da da sıcaklığın 44-45 derecelere ulaşacağı tahmin edilirken aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı tüm vatandaşların önlem alması gerektiğini kaydeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, sıcaklıklarla gelebilecek olan sorunlardan korunma yöntemlerini anlattı. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Akbaş, “Üç dört gün sürecek ve yarın başlayacak olan sıcaklıklar Manisa’da da en üst seviyede hissedilecek. Özellikle Saat 10.00 ve 16.00 arasında vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Başta kronik hastalıkları olanlar, hamileler, yaşlılar, şeker, tansiyon ve kalp hastaları ve çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın mümkün olduğunca güneşin dik olarak geldiği saatlerde dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Dışarı çıkmaları durumunda da güneş gözlüğü, şapka gibi ekipmanları yanlarında bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Denize, havuza girmekten de bu saatte kaçınsınlar” diye konuştu.