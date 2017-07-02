Sıcaktan bunalan vatandaşlar Spil Dağı’na akın etti

Türkiye’yi etkisi altına alan Afrika sıcakları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Manisa ve İzmir’de hava sıcaklıkları 44 dereceyi buldu. Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası bunaltınca Manisalı ve İzmirli vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkına akın etti. Şehir merkezleri hafta sonu olması nedeniyle boş kalırken, vatandaşlar ise denize gitmek yerine daha yakın mesafedeki Spil Dağı’nı tercih etti. Vatandaşlar bin 517 metrede mangal yakmanın ve serinlemenin keyfini yaşadı. Kent merkezlerinden 10 derece daha düşük sıcaklığa sahip Spil Dağı’nı daha çok İzmirlilerin tercih etmesi ise dikkat çekti. Spil Dağı’na İzmir’den gelen Turgut Türkan, “Sıcaklardan bunaldık, burası rakım olarak daha yüksek. Yer olarak da çok güzel bir yer. Bu zamanda bile esmesi gelmemize etken oldu" dedi.

Bazı vatandaşlar da Spil Dağı Milli Parkına dün geceden gelerek serin havada konakladı. İzmir Kemalpaşa ilçesinden ailesi ile birlikte gelen Veli Akarsoy, “Çok sıcak. Burası çok güzel. Bizim orası 45 derece vardır. Akşam gelip burada konakladık. Gece serindi. Mangalımızı yaptık” diye konuştu.

İzmir’den gelen Erzurumlu bir aile ise bin 517 metre yükseklikte cağ kebabı yaptı. Yanlarında getirdikleri 15 kiloluk eti büyük bir şişe takan cağ kebabı ustaları, serin havada cağ kebabını pişirdi. Bin 517 metrede cağ kebabı keyfi yaşayacaklarını söyleyen Yavuz Davutoğlu, “İzmir’in çok yakıcı bir sıcağı vardı, kendimizi buraya attık. Bizim yöremize özgü cağ kebabımızı yapıyoruz” dedi.