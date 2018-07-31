Sıfır atık projesi kurumlara örnek oldu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve basın mensuplarına yapılan Sıfır Atık Uygulamaları tanıtım programında “Atıktan Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi” de açıldı.

Sergi açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin Sıfır Atık Projesiyle, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve bu sayede geri kazanımın sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Aytekin, “Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde değerlendirilmeden bertarafı, hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Dünyadaki nüfus artışı, tüketimde de kaçınılmaz bir artışa sebebiyet vermekte, sahip olduğumuz sınırlı kaynaklar artan ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi artmakta, bu nedenle de son yıllarda dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem de kurumsal olarak yaygınlaşmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri çerçevesinde bakanlığımız, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş, yaşanılabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla Sıfır Artık Projesiyle ilgili çalışmaları 2017 Haziran ayında başlatmıştır. Bakanlığımız 2018 yılından 2023 yılına kadar sürecek bir eylem planı hazırlamıştır. Sıfır Atık Projesi, Ankara’dan başlayarak tüm Türkiye’de aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Manisa ilimizde de uygulamanın 2021 yılına kadar il geneline yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde oluşan evsel atıkların yüzde 52’sini organik atıklar, yüzde 20’sini plastik atıklar oluşturmaktadır. Bu oranlara bakıldığında atıkların büyük bir kısmının değerlendirilebilir olduğu gözlemlenmektedir. Bu projede en temel unsur, atıkların kaynağında ayrıştırılmasıdır. Yani her şey evimizde, işyerimizde başlıyor. Bu noktada bireysel bilinç son derece önemli, ancak kurumsal kararlılık da en az onun kadar önem arz ediyor. Dünyadaki başarılı atık yönetim örnekleri de bunu doğruluyor” diye konuştu.

Aytekin, öncelikle kamu kurumlarında, sonrasında tüm Türkiye’de yaygınlaşması hedeflenen Sıfır Atık Projesinin, sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceğiyle ilgili bir sorumluluk hareketi olduğunu belirterek “Bize emanet edilen doğayı gelecek nesillere devredebilmek de insanlığın en büyük sorumluluğudur. İl Müdürlüğümüzde de projeyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

Açılışta konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Bütün dünyada gelişen atık yönetimi ve atıkların yeniden kazanımı çabaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımız ve özellikle Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin de himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık projesinin bir ayağı olmak üzere Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün özellikle kadın çalışanlarının bu projeye katkı vermek üzere atık malzemelerden oluşturdukları yeni materyallerinin sergilendiği sergiyi hep beraber açıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzü, ama özellikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün çalışanlarını, bu sergiye emek veren değerli memurelerimizi, bu çalışmalara katkı sağlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum, hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra “Atıktan Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi” açılış kurdelesi kesildi. Sergideki ürünleri inceleyen Vali Güvençer ve beraberindekiler kurumdaki Sıfır Atık uygulamalarını görerek bilgi aldı.

Program sonunda Vali Güvençer ve diğer protokol Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen, geri dönüşüm ürünlerinin kullanıldığı Ambalaj ve Paketleme kursu öğretmeni Nazan Ercan’a teşekkür plaketi ve kursa devam eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12 personeline kurs bitirme belgelerini verdi.