Sigara yasağına uymayanlara ceza yağdı

Necip Yemenici, 2017 yılında kapalı alanda sigara yasağına uymayan 444 kişi ve 647 işletmeye, 2018’in ilk 4 ayında da 155 kişi ve 162 işletmeye cezai işlem uygulandığını belirtti.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı ve Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda organize edilen etkinlikle vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılırken sigarayı bırakan sağlık personeline de teşekkür belgesi takdim edildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Şehzadeler Kaymakamlığı görevine yeniden atanan İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve sağlık personeli katıldı.

45 yıl sonra sigarayı bıraktı

Etkinlikte karbonmonoksit ölçümü yapılırken, 45 yıl sigara içtikten sonra 3 yıl boyunca Uzm. Dr Osman Altınparmak eşliğinde sigarayı bıraktığını ifade eden Necip Durna, sigara içmeye devam etseydi bugün ölmüş olabileceğini vurguladı. Sigarayı bırakan personele de düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

"Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumanın yegane yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda yasaklanmasıdır" diyen Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, "Dumansız kapalı kamusal mekanlar, iş yerleri ve toplu taşıma araçları yaratarak insanları tütün dumanına maruz kalmaktan korumaktayız. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkında Kanun kapsamında ihlallerin tespitine yönelik Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi (DHSDS) ile ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi ile rutin denetimlerin anlık olarak takibi ve raporlaması yapılmaktadır. İlimize Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tablet bilgisayarlarla ve il genelinde 22 denetim ekibimizle, denetimler yapılmaktadır" diye konuştu.

Denetimler devam ediyor

Yemenici, 4207 sayılı Kanun kapsamında ekiplerimiz, 2017 yılı içerisinde, İl genelinde 72 bin 256 denetim gerçekleştirildiğini, bu denetimlerde kapalı alanda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasağına uymayan 444 kişiye para cezası uygulandığını kaydetti. Kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin veren 647 işletmede ihlal tespit edildiği ve cezai işlemler uygulandığı açıklayan Yemenici, "2018 yılı ilk 4 ayında, İl genelinde 24 bin 561 denetim gerçekleştirmiş olup, bu denetimlerde kapalı alanda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasağına uymayan 155 kişiye para cezası uygulanmıştır. Kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin veren 162 işletmede ihlal tespit edilmiş olup, cezai işlemler uygulanmıştır" diye konuştu.