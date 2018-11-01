Silahlı saldırıda ölen adam son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde evin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Halil Çelik (57) son yolculuğuna uğurlandı.

Zaferiye Mahallesi 138 Sokak'ta meydana gelen olayda oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte yaşayan Halil Çelik, zil çalınınca kalkıp kapıyı açtı. Bu sırada Halil Çelik'e ateş açıldı. Silah seslerini duyup kapıya koşan oğul Ramazan Çelik'e de ateş edildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla baba ve oğlu, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ramazan Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Çelik, Kurşunlu Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yaralı polisin durumu iyi

Öte yandan katil zanlısının işsiz Volkan Y. olduğu belirlendi. Zanlının, eski Selendi yolu üzerindeki kırsal bölgede bulunan bir barakada saklandığı tespit edildi. Zanlıyı yakalamak için saat 15.00 sıralarında bölgeye giden 3 polis memurunu gören Volkan Y. kaçmaya başladı. Peşine düşen güvenlik güçlerinden 20 yıllık polis memuru 44 yaşındaki Süleyman Yapıcı, Volkan Y.'nin arkadan üstüne atladı. Yere düşen Volkan Y., Yapıcı'yı karın boşluğundan yaraladı. Zanlı Volkan Y. ise diğer polis memurlarınca sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralılardan polis memuru, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Yapıcı, ameliyatın tamamlanmasının ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, tedbir amaçlı Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.