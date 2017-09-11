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11 Eylül 2017 14:55

Simental cinsi gebe düveler Kula’ya geldi

Kula’da Süt Üreticileri Birliği tarafından birlik üyelerine ithal Simental cinsi gebe düve dağıtılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında ilk etap düveler Avusturya ve Almanya’dan Türkiye’ye getirildi.

Simental cinsi gebe düveler Kula’ya geldi

11 Eylül 2017 14:55


Konuyla ilgili konuşan Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, “Birlik olarak ilçemizdeki süt üreticisi birlik üyelerimize ithal Simental ırkı gebe düve dağıtılması amacıyla bir proje hazırlamıştık. Hazırlanan proje kapsamında geçen ay içerisinde düvelerin seçimi için yurt dışına gittik ve ilk etabı olan düvelerimizi Türkiye’ye getirdik. Projenin ilk etabında dağıtılacak olan düveler 21 günlük karantina süresinin ardından üreticilere dağıtımı başlanacak." dedi.


Uysal, "Süt Üreticileri Birliği olarak üyelerimiz için proje üretiyoruz. Süt Üreticileri Birliği olarak üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda bir proje hazırladık. Şimdi sonunda anlımızın akıyla düvelerimize dağıtacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projede Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden teknik destek aldık. Ziraat Bankası Kula Şube Müdürü ile de fikir alışverişinde bulunduk. Projenin başından sonuna emeği geçen herkese üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


Projeyle kişi başına en az 10 baş olmak üzere, 2 yıl ödemesiz 5 yıl taksitle hayvan ithal edilebileceği ve faizsiz kredi kullandırılacağı öğrenildi. Projenin ilk etabı için Avusturya ve Almanya’dan getirilen toplam 120 adet Simental cinsi gebe düve 21 günlük karantinanın ardından üreticilere dağıtılacak.




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