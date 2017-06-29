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29 Haziran 2017 10:23

Sinirlenen sürücü aracıyla motosikleti ezdi

Manisa’da trafiğin en yoğun olduğu caddelerden birinde bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün tartışması sonrası adeta trafik terörü esti.

Sinirlenen sürücü aracıyla motosikleti ezdi

29 Haziran 2017 10:23

Araya giren vatandaşlara rağmen kavga sonunda otomobil sürücüsü aracını motosikletin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsünün canını zor kurtardığı olayda motosiklet parçalanırken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.


Manisa’da meydana gelen olayda adeta trafik terörü esti. Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Kenzi Caddesi üzerindeki Molla Şaban Cami yakınlarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu saatte araçların arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü tartışmaya başladı. Aracından inen otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü tartışmaya el ve kollarını kullanarak devam ederken çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Otomobiline binen sürücü aracını motosikletin üzerine sürerek bir süre sürükleyip ezdi. O anda motosikletinden atlayan motosiklet sürücüsü ise canını zor kurtardı. Tartışma dolayısıyla caddedeki trafik kilitlenirken yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.


Yaşanan tartışma sonrası her iki sürücü de sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.




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