Şişmanlar, Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkacak

Şampiyona hazırlıklarını Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde tamamlayan yeşil-beyazlı sporcu Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkacak.

Avrupa Judo Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası 30 Haziran - 02 Temmuz 2017 tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas şehrinde yapılacak. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Mert Şişmanlar milli takım için mücadele edecek. Şampiyona hazırlıklarını Samsun ilinde bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde tamamlayan yeşil-beyazlı sporcu Türkiye’ye altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Şampiyonada Şişmanlar’ın Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğine olan inancını paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, “Katıldığı turnuvalarda takımımızı başarıyla temsil eden Mert Şişmanlar, Litvanya’da altın madalya için mücadele edecek. Şişmanlar’ın şampiyonada İstiklal Marşımızı dalgalandırarak gurur kaynağımız olacağına inancımız sonsuz” dedi.