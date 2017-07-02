Şişmanlar Manisa’nın gururu oldu

Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen 42 ülkeden 444 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda Mert Şişmanlar ilk turda Yunan rakibi Aleksandros Patınıotıs’i, ikinci turda ev sahibi Litvanya’dan Deivid Matusevıc’i, çeyrek finalde Moldovalı Eugen Matveıcıuc’u, yarı finalde Almanya’dan Johann Lenz’i yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Macaristanlı rakibi Benedek Toth’u yenen Mert Şişmanlar, altın madalyayı kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

2017 yılı içerisinde başarılı bir sezon geçiren Mert Şişmanlar Ümitler Türkiye Şampiyonu, Ümitler Avrupa Kupası Şampiyonu ve Ümitler Avrupa Kupası 3’üncülüğünden sonra Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Mert Şişmanlar Temmuz ayında yapılacak olan EYOF (Avrupa Gençlik Oyunları Festivali) ve Ağustos ayında yapılacak olan Ümitler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Manisa’yı temsil edecek.