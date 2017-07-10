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10 Temmuz 2017 14:31

Siyekli’de dere ıslah ve temizlik çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre’nin Siyekli Mahallesinde 6 buçuk kilometrelik dere temizlik ve ıslah çalışmasına başladı.

Siyekli’de dere ıslah ve temizlik çalışmaları başladı

10 Temmuz 2017 14:31


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde gerçekleştirdiği ıslah ve temizlik çalışmalarıyla taşkınları kontrol altına almaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Siyekli Mahallesi’nde de dere temizlik ve ıslah çalışması yürütüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 6 buçuk kilometrelik dere temizliği ve yerinde döküm menfez imalatı gerçekleştirilerek mahallede meydana gelen su taşkınlarının önüne geçilecek.



Mahsuller taşkınlardan zarar görmeyecek


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin çalışmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Siyekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz,“Mahallemizde büyük bir deremiz var. Ovamızın ortasından geçtiği için aşırı yağışlarda vatandaşlarımızın tarlaları sular içinde kalıyor ve mahsulleri zarar görüyordu. MASKİ’ye başvurumuzu yaptık. Sağolsunlar, hemen gelip çalışmalara başladılar. Artık vatandaşımızın taşkın endişesi kalmayacak. Menfez sayesinde de geçişlerimiz rahat olacak. Büyükşehir Belediyemizin tüm hizmetlerinden memnunuz. Ne ihtiyacımız olursa gideriliyor. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a da ne zaman bir taleple gitsek bizi geri çevirmiyor ve yardımcı oluyor. Mahallem adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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