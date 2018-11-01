‘Sofi' lakaplı hırsız bu kez polisten kaçamadı

MANİSA (İHA) – Manisa'da 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve çevresinde ‘Sofi' lakabıyla tanınan hırsızlık şüphelisi, polisin 3 aylık takibi sonucu yakalandı.

Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen ‘Sofi' lakaplı Erkan K. (32), Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaklaşık 3 ay önce arama çalışması başlattığı Erkan K., dün öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi Çarşı mevkiinde dolaşırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. 14 ayrı hırsızlık suçundan aranması bulunan Erkan K., emniyete götürüldü. Erkan K.'ya hırsızlık yaptığı sırada gözcülük yaptığı iddia edilen Ş.K. (25) isimli şahıs da aynı gün Yunusemre ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Erkan K.'nın kendi fotoğrafını kardeşinin nüfus cüzdanına yapıştırarak, sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.