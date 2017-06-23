Şoförler odasından tatile çıkacaklara uyarı

Ramazan Bayramında yollarda olacak sürücüler için bir takım uyarılarda bulunan Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, "Kazalara araçlar değil, sürücüleri neden olur. Trafik kuralları uzun testler sonucu uygulanırlığı kabul edilmektedir. O nedenle hız limitlerinin aşılmaması ve limitlere kesinlikle uyulması can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yedek lastiğinizi kontrol edin. Rot-balans ayarlarınızı, frenleri kontrol ettirin. Radyatördeki antifriz miktarını ölçtürün. Silecek lastiklerine bakın. Silecek suyunu tamamlayın. Motor yağını, elektrik aksamını kontrol edin. Far ayarlarını yaptırın. Sinyaller, stop ve park lambalarını kontrol ettirin. Yağ ve su kaçağı olup olmadığına dikkat edin. Cam suyu fıskiyelerini kontrol edin, cam suyu eksikse tamamlayın. Araçlarda yangın söndürme cihazı, iki adet reflektör, stepne ile ilk yardım çantası olmadan kesinlikle yola çıkılmamalıdır” dedi. Sürücülerin trafik yoğununun az olduğu saatlerde yola çıkmalarını isteyen Kırlı, "Sürücülerimiz yola trafiğin az olduğu saatlerde çıkmaya çalışsın. Asla yorgun ve uykusuz olarak yola çıkmayalım. Çünkü bayramlarda artan trafik kazaları herkesi derinden üzüyor. Bu acı bilançoya rağmen trafik kurallarına uyma konusunda yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Kazalarda yaşanan yaralanma ve ölümleri ancak trafik kurallarına uyarak ve toplu taşıma araçlarını tercih ederek durdurabilir ve azaltabiliriz” dedi.