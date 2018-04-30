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30 Nisan 2018 14:51

Söğütalan Mahallesinde foseptik imalatına başlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kırkağaç’ın Söğütalan Mahallesi’nde alt ve üstyapı yenileme çalışmalarının ardından 2 adet foseptik inşaatına başladı.

Söğütalan Mahallesinde foseptik imalatına başlandı

30 Nisan 2018 14:51


MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre için birçok alanda hizmet üretiyor. Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesi’nde 154 Mahalle Projesi kapsamında alt ve üstyapı yenileme işini noktalamasının ardından 2 adet foseptik imalatına da başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, temel betonunun dökülmesinin ardından kalıp imalatları işine de başlandı. İmalatın tamamlanmasıyla birlikte, evsel nitelikli atıksuların çevreye ve mahalle halkına zarar vermeksizin burada depolanması sağlanarak atıksu arıtma tesislerine nakli sağlanacak.


Öte yandan MASKİ, Kırkağaç’ın Çobanlar Mahallesi’nde dere yatağında meydana gelen taşkın sıkıntısına döşediği beton büzlerle son verdi. Dağdan gelen suların mahalleye yönelmesi nedeniyle ortaya çıkan bir sıkıntıya daha MASKİ’nin çalışması çözüm oldu.




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