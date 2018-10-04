Sokak hayvanları geri dönüşüm ile hayata tutundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel, iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi' kapsamında geri dönüşüme ayrılan beyaz eşyalardan sökülen parçalarla felçli köpekler için 3 tekerlekli yürüteç geliştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Geçici Hayvan Barınağında hayata geçen projeyle Türkiye'deki bütün hayvan barınaklarına yürüteç temin edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Vestel işbirliğiyle, ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi' hayata geçirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Geçici Hayvan Barınağında başlatılan proje kapsamında Vestel Beyaz Eşya bölümünde geri dönüşüme ayrılan materyaller felçli olan köpekler için yürüteç yapımında kullanıldı. Felçli sokak hayvanlarının boylarına göre farklı boyutlarda üretilen yürüteçler, hayvanların basamak gibi engelleri rahatlıkla aşması için 3 tekerlekli tasarlandı. Kendi ekseni etrafında dönebilen 3 tekerlek ile engelli hayvanlar basamaklardan rahatlıkla çıkabilecek.

Projenin tanıtımı Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde gerçekleştirildi. Tanıtım programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, "2017 yılının Ekim ayında faaliyete geçirdiğimiz felçli ve engelli bölümümüzde mevcut olan can dostlarımızın hayata daha sıkı tutunmalarını ve özgürce hareket edebilmeleri amacıyla elimizde bulunan yürüteç projesi fizik tedavi ve medikal tedavi ile başladı. Yapmış olduğumuz çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini gördüğümüzde bunu fark edenin sadece biz olmadığını gördük. Bu çalışmaları gören ve bizim gibi çalışan bir ekiple tanıştık. Vestel Beyaz Eşya yenileme merkezinin değerli çalışanları bizleri ziyaret ederek, yalnız olmadığımızı, tüm imkanlar ile engelli canlar için bizimle beraber yürümek istediklerini beyan ettiler" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde hayvanlara yapılan kötü muamelenin gündeme geldiğini sözlerine ekleyen Akbaş, "Özellikle son günlerde ülkemizin birçok yerinde hayvanlara şiddet, kötü muamele, hayvan barınakları hakkında kötü haberler gündeme gelirken, biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bunların çok ötesinde can dostlarımızın bakımı, tedavisi, yemeği, suyu, rehabilitasyonunu zamanında şefkat dolu yapmanın gururu içerisindeyiz" diye konuştu.

"Duygulara dokunan bir proje oldu"

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Enis Turan Erdoğan ise güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Çok faydalı, duygulara dokunan bir proje oldu. Can dostlarımızın aslında küçük dokunuşlarla hayatlarının ne kadar kolaylaştırılabileceğini görüyoruz. Belki de can dostlarımızın etraftan gördüğü kötü muameleye de engel olabilecek bir projedir bu. Bir çok trafik kazasında başka türlü zarar gören bu hayvancıklar inşallah yaşamlarını kendi başlarına yaşamlarını daha rahat sürdürebilmek için bir aparata, yürütece sahip olacaklar. Bir de özellikle bu projede kullanılan yürüteçlerin tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılması hem Vestel olarak altına imza attığımız çevrecilik, ekosistemlere saygı ve sürdürülebilirlik projelerine çok uygun. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi ile beraber bisiklet yolu projesi gibi yine çevreci, doğaya ve etrafa saygı duyarak insanların sağlığı geliştirici yönde projelere imza atmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje tüm Türkiye'de uygulanacak

Manisa'da başlayan projenin tüm Türkiye'deki geçici hayvan barınaklarında uygulanabileceğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Geçici hayvan bakım evimizde bulunan 8 adet felçli köpeğimizin rehabilite edilmesi için kullanmakta olduğumuz yürüteçlerin geliştirilerek Türkiye genelinde bulunan geçici hayvan bakımevlerindeki felçli hayvanlara da uygulanması için ön ayak olacağız. Bu bağlamda Vestel ile birlikte bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalar yaptık ve yürüteç tasarımı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Hayvanların korunması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Ergün, "Cenab-ı Allah'ın sessiz kulları olarak nitelendirilen hayvanların korunması, rehabilitasyonu, tedavi ve bakımları aynı zamanda korunmaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimizi bilmenizi isterim” diye konuştu.

Hedef 250 engelli hayvan

Vestel olarak 1 yıl içerisinde 250 engelli hayvana yürüteç sağlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Ergün, "Vestel'in değerli yöneticileri de bugün aramızda. Onlardan aldığım bilgi doğrultusunda bu güzel projenin Manisamız il ve ilçelerindeki hayvan barınaklarının ardından Ege Bölgesi ve sonrasında da tüm Türkiye'yi kapsayacağını ifade etti. 1 yılın sonunda da hedefin 250 engelli hayvana yürüteç sağlamak olduğu belirtildi" dedi.

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Nükhet Erdem çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde köpek sahiplenen Alkım Yazıcı ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu'na sahiplendirme belgesi ve sağlık belgesini Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan teslim etti.

Tanıtım programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Enis Turan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Orman 4. Bölge Müdürü Uğur Bayil, Tarım Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ali Gök, Veterinerler Odası Başkanı Merter Yıldız, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, şube müdürleri, yetkililer ve HAKDEM ile HAYSADER dernek temsilcileri katıldı.