Sokak hayvanları için her çantaya bir mama

Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, ‘Sokak canları için her çantaya bir mama' projesiyle kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmamasını önlemek ve hem öğrencileri hem de gençlere hayvan sevgisi aşılanması hedefleniyor.

Sokak hayvanlarının aç kalmamasını önlemek, çocuklarımıza ve gençlerimize hayvan sevgisini aşılamak adına Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ‘Sokak canları için her çanta bir mama' projesini başlattı. Turgutlu Belediyespor Kulübü oyuncuları ve ilçemizde çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerin desteğiyle başlayan projede öğrencileri çantalarında bulundurdukları mama paketlerini sokak hayvanlarının aç kalmaması adına hayvanlara veriyorlar. Amaçlarının soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmamasını önlemek olduğunu belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Hayata geçirdiğimiz proje ile öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak en büyük amacımız. Ayrıca soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımız da böylece aç kalmayacak. Projeyi Turgutlu Belediyespor Kulübünün oyuncuları ve ilçemizde eğitim gören öğrencilerimizin de destek vermeleriyle başlatmış bulunuyoruz. Sizlerde bu projede yer alabilir, sokak hayvanlarımızın aç kalmamasını önleyebilirsiniz. Projeye destek vermek isteyenler Sosyal İşler Müdürlüğümüze veya Hayvan Barınağımıza başvurarak mama desteğinde bulunabilirler” dedi.