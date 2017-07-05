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05 Temmuz 2017 12:55

Sokak hayvanları için seferber oldular

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilçedeki sokak hayvanları için seferber oldu.

Sokak hayvanları için seferber oldular

05 Temmuz 2017 12:55


Son günlerde hissedilir derecede artan hava sıcaklıkları, yalnızca insanlar için değil, sokakta yaşayan canlılar için de zorluklara neden oluyor. Sıcak havalarda özellikle su bulmakta zorlanan hayvanlar için bu durum hayati bir tehlike oluşturabiliyor. Manisa’nın Demirci ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu bilinçle sokak hayvanları için seferber oldu. İlçenin tüm mahallelerinde farklı noktalara 175 adet su kabı bırakıldı. Hayvanların rahatlıkla görerek tüketebilecekleri noktalara bırakılan su kaplarının takibi yapılarak, yenilenmeleri ve temizliklerine de özen gösteriliyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, “Hava sıcaklıklarının oldukça yükseldiği bu günlerde yapabileceğimiz en iyi şey sokakta yaşayan dostlarımızı susuz bırakmamak. Kediler, köpekler ve kuşların su ihtiyacını karşılamak için kapınızın önüne yalnızca bir dakikanızı alacak bu işlemle bir canlının yaşamını kurtarabilirsiniz. Bu bilinçle onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi sıra sizde. Herkese örnek olmasını diliyoruz” dedi.




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