Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 13:12

Sokak hayvanları için zabıta amirinden örnek davranış

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği, tüm yurtta etkili olan Afrika sıcaklarından etkilenen sokak hayvanlarına sahip çıkarak, ’Sokak hayvanları susuz kalmasın’ etkinliği başlattı.

Sokak hayvanları için zabıta amirinden örnek davranış

01 Temmuz 2017 13:12


Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, kendi imkanları ile satın aldığı 100 adet su kabını ilçenin çeşitli yerlerine bırakarak sıcak havada susuz kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz su kaplarının üzerine ’Sokak hayvanlarını yaşatalım’, ’Su hayat demektir’, ’Sokak hayvanları için sen de su doldur’ gibi uyarıcı yazılar ekleyerek vatandaşların duyarlılığını artırmaya çalıştı.


Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz yaptığı açıklamada, "Afrika sıcakları gerçekten etkili oluyor. İlçemizde 43 dereceye varan sıcaklar oluyor. Bizler su ihtiyaçlarımızı sık sık almaktayız. Sokak hayvanları su bulmakta zorlanabilir düşüncesi ile kendi imkanlarımla 100 adet suluk alarak ilçemizin çeşitli alanlarına giderek sulukları dolu halde sokak hayvanları yararlansın diyerek koydum. Vatandaşlardan bu suluklara su takviye etmelerini istiyorum. Sokak hayvanlarımız susuz kalmasınlar. Bu bana yeter." dedi.


İlçenin çeşitli yerlerine kedi ve köpeklerin su içmeleri için konan suluklar vatandaşlar tarafından da desteklenirken, duyarlılığından dolayı Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz’e teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!