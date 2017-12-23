Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 15:42

Sokak köpeğine arabeskli serenat

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan isimli işçi, sokak köpeğine arabesk söylerken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Sokak köpeğine arabeskli serenat

23 Aralık 2017 15:42

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 80 bini üzerinde izlenme ve çok sayıda paylaşım aldı.


Son günlerde sosyal medyada büyük ilgi uyandıran görüntülerde Yunusemre Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Muğdat Kırhan sokak köpeğine Ferdi Tayfur’un Biter mi bu hasret isimli şarkısını söylüyor. Köpek hiçbir tepki vermeden şarkıyı dinlerken şarkı bitinceye kadar yerinden kımıldamadan Kırhan’a bakması dikkat çekti.


Muğdat Kırhan’ın hayvanları çok fazla sevdiği öğrenilirken sesiyle dikkat çektiği için çoğu zaman vatandaşların taleplerini kırmadığı ve şarkılar seslendirdiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sisli
    14°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç