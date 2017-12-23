Sokak köpeğine arabeskli serenat

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 80 bini üzerinde izlenme ve çok sayıda paylaşım aldı.

Son günlerde sosyal medyada büyük ilgi uyandıran görüntülerde Yunusemre Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Muğdat Kırhan sokak köpeğine Ferdi Tayfur’un Biter mi bu hasret isimli şarkısını söylüyor. Köpek hiçbir tepki vermeden şarkıyı dinlerken şarkı bitinceye kadar yerinden kımıldamadan Kırhan’a bakması dikkat çekti.

Muğdat Kırhan’ın hayvanları çok fazla sevdiği öğrenilirken sesiyle dikkat çektiği için çoğu zaman vatandaşların taleplerini kırmadığı ve şarkılar seslendirdiği öğrenildi.