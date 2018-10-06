Sokakta kalan sara hastasına devlet sahip çıktı

Sağlık kontrollerinden geçirilen Dağ, ardından pansiyona yerleştirildi.

İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen Ergün Dağ'ın dramının yazılı ve görsel basında çıkmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sokakta kalan sara hastası gence sahip çıktı. Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri Ergün Dağ adlı vatandaş ile irtibata geçmiş, kendisi ile yapılan görüşme sonucunda, yaş ve engel oranı nedeniyle müdürlük hizmet modelleri kapsamında olmadığı, Engelli Sağlık Kurulu Raporunda yüzde 40'ın üzerinde engel oranı çıkması halinde kuruluş bakımına alınabileceği ifade edilmiş, geçici barınma hizmeti kapsamında barınma sağlayabileceği kurumlar hakkında bilgi verilmiştir. Yunusemre Kaymakamlığınca, anne ve babası sağ olan vatandaşın epilepsi hastası olduğuna dair yüzde 20 raporunun mevcut olduğu, 3 yıl önce Yunusemre İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesine adres kaydı yaptırdığı ve resmi olarak halen bu adreste göründüğü ancak beyan ettiği bu ikamet adresinde oturmadığı tespit edilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ayni/nakdi yardımlarından faydalandığı, 2018 yılında toplam 2 bin 300 TL yardım yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Ergün Dağ'ın sağlık kontrollerinden de geçirildiği bildirilen açıklamada, "3 Ekim tarihinde saat 15.30'da Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğünce durumunun değerlendirilerek tetkik ve muayenesi için 4 Ekim tarihinde 08.30'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinden randevu alındı. 3 Ekim tarihinde saat 17.30'da Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü ve Yunusemre İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü tarafından Atatürk Mahallesinden alınan vatandaşın tedavi süresince İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından pansiyona yerleştirildi. 4 Ekim tarihinde Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı eşliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Servisine götürüldüğü, Serviste Uyku Aktivasyon EEG'si tetkiki uygulandığı ve ilaç kullanım bilgisinin güncellendiği, ardından konakladığı pansiyona teslim edildiği bildirilen Ergün Dağ adlı vatandaşın durumu ilgili birimlerce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.