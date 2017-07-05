Soma AAT’de geri sayım başladı

Tesise atıksu alımı temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay Havzalarını koruma altına almak adına atıksu arıtma tesisleri inşa etmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesinde evsel nitelikli atıksu kaynaklı çevre kirliğinin önüne geçmek için inşa ettiği atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatları geçtiğimiz günlerde tamamladı. Betonarme imalatlarının ardından çevre düzenlemesine başlanan tesiste MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay incelemelerde bulundu. Aslay’a, incelemelerde Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım, MASKİ İlçe Şefi Sıtkı Konyalı ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya eşlik etti.

Temmuz ayında atıksu alımı yapılacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Gediz ve Bakırçay Havzalarını sağlıklı günlerine döndürmek adına çalışmaların devam ettiğini belirtti Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda evsel nitelikli atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçmek için Soma ilçemizde inşa ettiğimiz atıksu artıma tesisinde betonarme imalatlarını noktalamış bulunuyoruz. Temmuz ayı içerisinde de tesisimize su alımı yaparak test çalışmalarımıza başlayacağız. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.