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05 Haziran 2018 13:25

Soma atıksu arıtma tesisi törenle açıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliği kapsamında inşa ettiği Soma Atıksu Arıtma Tesisi, Ankara’da düzenlenen tören ile açıldı.

Soma atıksu arıtma tesisi törenle açıldı

05 Haziran 2018 13:25


MASKİ Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay havzalarını evsel nitelikli atıksu kirliliğinden kurtarmak için yatırımlarına büyük bir hızla devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliği kapsamında 8 milyon Avro yatırımla inşa edilerek ön işletmeye alınan Soma Atıksu Arıtma Tesisi, Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen törenle açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çevre Projeleri Açılış törenine protokol üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve MASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay ile Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik ve şube müdürleri katıldı. 50 ilde yapılan 101 adet projenin içerisinde olan tesis; uzun havalandırmalı aktif çamur prosesiyle günlük 14 bin metreküp evsel nitelikli atıksuyu arıtarak, sağlıklı bir şekilde Bakırçay’a deşarj ediyor. 2025 yılına kadar 111 bin kişilik eşdeğer nüfusa hitap edecek olan tesis, ek ünitelerle revize edilerek 2040 yılına kadar 136 bin kişiye hizmet verecek.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Soma Atıksu Arıtma Tesisinin ön işletmeye alınmasıyla geçtiğimiz aylarda içme suyu kadar berrak çıkış suyu elde ettiklerini hatırlatarak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile il genelinde büyük atıksu arıtma tesisi yatırımlarına imza attık. 2014 yılından bugüne kadar gerek bakım onarım yapılarak işletmeye alınan tesislerimiz gerekse de inşa ettiğimiz tesislerimize 204 milyon TL yatırım yaptık. Bakırçay havzamızın da temiz günlerine tekrardan kavuşması için Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleri ile inşa ettiğimiz Soma atıksu arıtma tesisimizi sağlıklı bir şekilde işletiyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisimiz, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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