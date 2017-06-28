Soma Atıksu Arıtma Tesisinde imalat çalışmaları tamamlandı

Tesiste çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan bölgelerde inşa ettiği yeni atıksu arıtma tesisleriyle Gediz ve Bakırçay havzalarını koruma altına alıyor. Soma ilçesinde evsel nitelikli atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçmek için başlatılan atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlandı. Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe fonları ile desteklenen 8 Milyon Avro maliyetindeki tesiste, imalatlar noktalanarak çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesiyle günlük 14 bin metreküp atıksu arıtılarak, sağlıklı şekilde Bakırçay’a salınımı sağlanacak. Tesis; 2025 yılına kadar 111 bin kişilik eşdeğer nüfusa hitap etmesinin ardından, ek ünitelerle revize edilerek 2040 yılına kadar 136 bin kişiye hizmet verecek.

Bakırçay Havzası’nı kirlilikten kurtaracak proje

Manisa’nın daha temiz yarınlara sahip olması için atıksu arıtma tesisi yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, ”Çeşitli çevresel ve insansal faktörlerle gün geçtikçe kirlenen doğamızı koruma altına almak ve bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de Gediz ve Bakırçay havzalarının özlenen günlerine kavuşturulması konusuna büyük hassasiyet gösteriyor. Bu amaçla, ilimizdeki atıksu kirliliğini minimum seviyeye indirmek için atıksu arıtma tesisi yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Soma’daki tesisimizin de inşaat işlerini bitirdik. Şuan çevre düzenlemeleri yapılıyor. Önümüzdeki ay içerisinde de tesisimize su almayı planlıyoruz. Bu tesisimizle birlikte Bakırçay Havzamızın daha temiz, bereketli ve güvenli hale gelmesi yolunda önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.