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10 Ocak 2017 12:35

Soma Belediyesi Gazetecileri onurlandırdı

Soma Belediyesi Gazetecileri onurlandırdı

10 Ocak 2017 12:35

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Soma’da görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek günlerini kutladı.
Belediyede düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene eşleriyle birlikte katılırken AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Demiraslan ile Ali Tulup da hazır bulundu.
Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Ergene, "Soma’da çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz Halkımızla aramızda bir köprü görevi üstlenmiş durumdasınız. Her vatandaşın haber alma özgürlüğü vardır. Memleketimizde olup bitenden önemli ölçüde sizlerin aracılığı ile haberdar oluyorlar. Aynı zamanda basının bir başka görevi de sorgulama görevidir. Şehrimizdeki yöneticiler ellerindeki görevi nasıl kullanıyorlar, bu yetkiler kullanılıyorken kanun ve yasaya uygunluğu halkımızın en güzel hizmeti alması konusunda sizler bizlere sürekli halkın taleplerini sorunlarını iletiyorsunuz. Şehrimizde gördüğümüz eksikleri gazete, internetlerinize taşıyorsunuz. Soma’da yerel basının zenginliğiyle övünüyoruz. İftihar ediyoruz. Bağımsız olarak hareket eden çok sayıda gazete ve internet sitelerimiz var. Her türlü hava koşullarında 24 saat esasına göre zor bir görev yürütüyorsunuz. Huzur içinde bir görev ifa ediyoruz. Çok iyi diyaloglarımız var. Şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemeye gayret ediyoruz. İmkanları halkımızın yararına hizmete dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz. Elbetteki eksikliklerimiz yetişemediğimiz yerler var. Burada gazeteciler olarak sizlerin emekleri var. Göremediklerimizi gazetelerinizde yer vererek görmemizi sağlıyorsunuz." dedi.
Kaymakam Ahmet Altıntaş ise ilçede güzel bir gazetecilik yapıldığına dikkat çekerek, "Gerçek bilgiye dayalı olarak haber yapıyor arkadaşlarımız bunu her yerde görmek mümkün." şeklinde konuştu.
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise program esnasında Belediye Başkanı Hasan Ergene’yi telefonla arayarak Somalı gazetecilerin günlerini kutladı. Program Belediye tarafından gazetecilere verilen hediyelerle son buldu.



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