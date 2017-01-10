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10 Ocak 2017 11:55

Soma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Soma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

10 Ocak 2017 11:55

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanlarını Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Ünitesi personeli ve zabıta ekipleri, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havalardan etkilenen sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarına mama kapları bıraktı. Durumu kötü olan veya bakıma muhtaç olan hayvanlar da belediyeye ait barınağa götürülerek tedavi altına alındı.
Belediye Başkanı Hasan Ergene, "Soma Belediyesi olarak sokak hayvanları için her zaman hassas ve duyarlı çalışmalar yapmaktayız. Yazın sıcak havalarda sokak hayvanlarına otomatik suluk ile onların su ihtiyaçlarını giderdik. Kışın, özellikle de ilçemizi iki gündür etkisi altına alına kar yağışı ve buna bağlı olarak soğuk havaların etkisi halkımızın hayatı zorlaştığı gibi bize dertlerini anlatamayan sokak hayvanlarının da yaşamını çok kötü etkiledi. Tabii ki biz buna kayıtsız kalamazdık. Derhal Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimize talimat vererek kar yağışının başladığı günden itibaren sokak hayvanları için belirli bölgelere mama götürerek veya durumu kötü hayvanları da barınağımıza götürerek tedavilerini yapılamasını sağlıyoruz. Sadece sokak hayvanları içim değiş, kuşlarımız içinde belirli noktalara yemler bırakıyoruz. Somalı hemşerilerimden ricam bu soğuk havalarda sokak hayvanları için duyarlı olmaları ve herhangi bir ihtiyaç anında 02366132416 nolu telefonu arayarak bilgi vermelidir." ifadelerini kullandı.



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