Soma BIS, Avrupa’nın da gündeminde

Ziyarette Avrupa’nın gündeminde dikkat çeken konulardan biri olan Bölgesel Isıtma Sistemlerinin gelişiminden de bahsedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da hava kirliliğini azaltmak için 138 milyon liralık yatırım yaptığı Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri, 7 bin 500’e yaklaşan abone sayısıyla günden güne büyümeye devam ederken büyükşehir belediyesi ilçe halkının projeden faydalanması için yatırımlarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 226 abone sayısı ile Soma Belediyesi’nden devraldığı ve o günden itibaren 138 milyon liralık yatırımla ilçe geneline yaydığı Bölgesel Isıtma Sistemleri, bugünlerde 7 bin 500’e yaklaşan abone sayısı ile büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda projenin ilerleyişi ve Avrupa’da konuya gösterilen ilgi nedeniyle, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri’nin tedarikçisi olan Danfoss firmasının Danimarkalı ve Türkiye temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Ziyarette Danfoss firması Genel Müdürü Emre Gören ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da yer aldı. Firma yetkilileri, Avrupa’da konuya ilgiyle yaklaşıldığını belirterek, projede olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Soma’da yüzde 95 oranında tamamlanma aşamasında olan Bölgesel Isıtma Sistemlerinin, önemine değindi. Başkan Ergün, bundan sonraki süreçle ilgili yeni yatırımların planlaması içerisinde olduklarını da müjdeledi.