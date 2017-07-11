Soma davası 17 Ekim’e ertelendi

duruşması 17 Ekim Salı gününe ertelendi.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Soma davasının 18. duruşması 17 Ekim tarihine ertelendi. Tayini çıkan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, sabah sanıkların avukatlarının söz aldığı sırada, madenci aileleri büyük tepki gösterince duruşmaya kısa bir ara verdi. Öğleden sonra tekrar toplanan mahkeme heyeti, davayı 17 Ekim 2017 Salı gününe erteledi.
Mahkeme sonunda aileler sorunsuz bir şekilde ayrılırken, müdahil avukatlardan Can Atalay, “Bu işin takibini bırakmayacağız” dedi.