Soma davası 22’inci duruşması başladı

Sosyal Haklar Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği öncülüğünde davaya katılımcı ailelerin de bulunduğu, CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve birçok sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı kalabalık, dava öncesi Akhisar eski istasyon önünde toplanarak 167 sokak Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden mahkeme salonu önüne kadar yürüyüş yaptı.

Grup adına basın açıklamasını Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneğinden maden işletmesinde hayatını kaybeden Uğur Çolak’ın babası İsmail Çolak yaptı. Çolak, "Bugün burada toplanmamızı 22’inci duruşma için toplandık. Bugün burada 49 aydır süren acı ve öfkenin varsa hukuksal bir karşılığı artık görmek istiyoruz. Adalet istiyoruz, adalet için toplandık" dedi.

Yapılan basın açıklamaları ardından davaya katılmak isteyen müdahil avukatlar ve madenci aileleri polis kontrolleri ardından mahkeme salonuna giriş yaptı.

Soma Davası 2.5 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Davada 5’i tutuklu 8 kişi için "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez ve 20 ile 25 yıl, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 ile 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan 43 kişi hakkında ise, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 ile 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.