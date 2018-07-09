Soma davasında aileler nöbete başladı

Aileler sinir krizi geçirirken, avukat Can Atalay erteleme kararını, mahkeme salonunun önüne yerleştirilen parmaklıklara vurarak gösterdi. Aileler ve avukatlar karar açıklanana kadar mahkeme salonu önünde nöbet tutacaklarını açıkladı.

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesi Eynez Maden Ocağı’nda 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 13 Nisan 2015’te Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan çoğu 2 haftalık blok oturumlar halinde olmak üzere 22 duruşmayı geride bırakan Soma maden kazası ceza davasında bugün mahkeme heyetinin kararı açıklaması beklenirken mahkeme heyeti hakimlerinden Tuğşad Buğra Kıyak’ın rahatsızlığı nedeniyle duruşmayı 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelemesi hem ailelerin hem de avukatların tepkisine neden oldu. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu’nun erteleme kararı üzerine duruşma salonunda yükselen tepki sesleri mahkeme salonunun dışında da devam etti.

"Buradayız, adalet istiyoruz, Soma için adalet istiyoruz"

Atalay, parmaklıkların bugüne kadar hiç bu kadar yüksek yapılmadığına dikkat çekerek, karar açıklanana kadar mahkeme salonu önünde nöbet tutacaklarını ve tüm Türkiye’yi kendilerine destek olmaya davet etti. Atalay, "Bu parmaklıklar yoktu bugün geldi, bizi bu parmaklıkların arkasından çekin. Biz bu davayı bizden kaçıranlara direndik. Bu çocukları Fethullah’ın cinleri yaktı demeye kadar işi vardırdılar. O lafı ağızlarına geri tıktık. Dava karar aşamasındayken hakimleri aldılar, tüm Türkiye’ye seslendik; sesimizi duyun, elimizi tutun beraber yol yürüyelim. Biz bu davayı bu aileler, bir avuç insan buraya kadar tuttu ve getirdi. Türkiye’nin kurtuluşunun ancak emeğiyle geçinen yurttaşlarca olacağının somut kanıtıdır bu insanlar. Bugün güya hakimlerden birisinin rahatsızlığı gerekçe gösterilerek duruşma yine ertelenmeye çalışılıyor. İçeride hep beraber karar verdik biz buradayız arkadaşlar. Biz buradayız, adalet yerini buluncaya kadar buradayız. Gelsinler o kararı yüzümüze okusunlar. Selçuk Kozağaçlı arkadaşımız Silivri zindanında ona Soma Davası’nı niye takip ediyorsun diye sordular ve ondan sonra tutukladılar. Buradaki bütün arkadaşlarımız ve biz de diyoruz ki biz de buradayız. Gözünüz yiyorsa, yüreğiniz varsa bizi de alın. Yarın burada bizden çok daha fazla avukat arkadaş bu ailelerin avukatlıklarını yapmak için hazırlar. Çarşamba sabahı dediler, direniyoruz. Çarşamba sabahına kadar avukatlar ve aileler olarak nöbete başlıyoruz. Buradayız, adalet istiyoruz, Soma için adalet istiyoruz, Türkiye için adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz, alacağız” dedi.

Kazada oğlunu kaybeden Elmas Kaya ise şunları söyledi:

"Çarşamba Günü Alp Gürkan Soma’ya gelmiş. Adam Çarşamba günü sendikada bir toplantı yapmış ve bu davada kimse tutuklanmayacak demiş. Oğlumu da çıkaracağız demiş. Çok doğru demiş. Benim oğlum mezarlıkta ben tellerin arkasındayım doğru söylemiş, adalet duvarda. Ben bugün bir şey çıkmayacağını biliyordum. Bu hakim buraya geldiğinde bu karar verilmişti zaten. Kim ne derse desin bu dünyada işçilerin insanların hiç değeri yok. Bu adalet de dünyada zenginlerin. Biz boşuna ağlıyoruz boşuna yanıyoruz. En büyük adalete söylüyorum artık ama sabretmem lazım, sabredeceğim. Bugün için hiçbir şey söyleyecek hiçbir şey yok.”