Soma Davası’nda beklenen karar açıklandı

Açıklanan karara göre, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 9 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay ve Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği bu karar aileler ise tepki gösterdi.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasında mahkeme heyeti merakla beklenen kararını açıkladı. Daha önce 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağı duyurulan ancak mahkeme heyetindeki hakimlerden birinin rahatsızlığı nedeniyle bugüne ertelenen karar davası öncesinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, maden şehidi aileleri ve STK’lar duruşmaya büyük ilgi gösterdi. Karar duruşması öncesinde mahkeme salonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesi aileler ve STK üyeleri salona iki ayrı güvenlik noktasından tek tek aranarak içeri alındı.

Davayı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da takip ediyor.

Mahkeme heyetinin açıkladığı karara göre, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay ve Ertan Ersoy’a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Aileler tepkili

Mahkemenin verdiği bu karara ise aileler tepki gösterdi. Ailelerin tepki göstermesi ve mahkeme salonunun karışması üzerine mahkemeye kısa bir ara verildi. Bazı ailelerin kararla ilgili gözyaşlarına boğulduğu da görüldü.

Acı olay nasıl yaşanmıştı?

Manisa’nın Soma ilçesinde, Soma Holding’e bağlı Soma Kömürler İşletmeleri’ne ait maden ocağında 13 Mayıs 2014’te saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 420 metre derinlikte bulunan 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu. Bu sırada madende bulunan 800’e yakın işçi mahsur kalmış ve faciada 301 işçi hayatını kaybetmiş, 486 işçi ise yaralanmıştı. 162 işçi de madenden sağ olarak kurtarılmıştı.