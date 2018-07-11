Soma Davası’nda karar açıklandı

Mahkeme heyeti, haklarında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla 301 kez 20-25 yıl ve 162 kez de 2 ile 6 yıl arası hapis cezası talep edilen tutuklu sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan 15 yıl hapis cezası ve 3 yıl boyunca maden ocağı işletmeme cezası verdi.

Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru’ya ise verilen 15 yıl hapis cezası 1/2 oranında artırılarak 22 yıl 6 ay hapis cezasına ve 3 yıl boyunca bir maden ocağında genel müdürlük yapmama cezası verildi.

İşletme Müdürü Akın Çelik’in 15 yıl hapis cezası 1/2 oranında artırılarak 22 yıl 6 aya, ardından 1/6 oranında indirim yapılarak 18 yıl 9 ay hapis cezasına düşürüldü. Akın Çelik’e aynı zamanda 3 yıl boyunca bir maden işletmesinde müdürlük yapmama cezası da verildi.

Maden Mühendisi İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı’ya verilen 15 yıl hapis cezası da 1/2 oranında artırılarak 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adalı’ya 3 yıl boyunca bir maden ocağında işletme müdür yardımcılığı yapmama cezası da verildi.

Tutuklu sanıklardan maden mühendisi ve maden ocağının teknik nezaretçisi olan Ertan Ersoy’a ise verilen 15 yıl hapis cezası önce 1/2 oranında artırılarak 22 yıl 6 ay hapis cezasına ardından 1/6 oranında indirim yapılarak 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Haklarında karar açıklanan sanıkların hükümleriyle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 7 gün içinde Manisa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceklerini açıkladı.

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu’nun tutuklu sanıklar hakkındaki kararını açıklamasının ardından müşteki avukatları, "Bu sizin kararınızdır biz sizin yanınızdan çekiliyoruz, ailelerin yanına geçiyoruz" diyerek alkışlarla mahkeme heyetini protesto etti. Protestoya aileler de katılınca mahkeme salonu bir anda karıştı. Sinir krizi geçiren ailelerden bazıları sedyelerle ambulanslara taşınırken mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Gerginlik mahkeme salonu dışında da devam etti.