Soma davasında karar günü

Karar davası öncesinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken maden şehidi aileleri ve STK’lar karar duruşması öncesi mahkeme salonuna yürüyüş yaparak geldi.

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesi Eynez Maden Ocağı’nda 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 13 Nisan 2015’te Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan çoğu 2 haftalık blok oturumlar halinde olmak üzere 22 duruşmayı geride bırakan Soma maden kazası ceza davasında mahkeme heyeti bugün kararını açıklayacak.

Aileler ve STK’lar salona yürüyüş yaparak geldi

Karar duruşması öncesinde mahkeme salonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken duruşma öncesi aileler ve STK’lar salona yürüyüş yaparak geldi. Güvenlik noktalarından tek tek aranarak içeri giren ailelerin karar duruşmasına ilgisi oldukça yoğun oldu. Davayı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, HDP İstanbul Milletvekilleri Ahmet Şık, Oya Ersoy, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da takip ediyor.

İstenen cezalar

Davada aralarında Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy’un olduğu 5’i tutuklu 46’sı tutuksuz toplam 51 sanık yargılanıyor. Savcı son mütalaasında 5’i tutuklu sanık için ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla 301 kez 20-25 yıl ve 162 kez de 2 ile 6 yıl arası hapis cezası, 6 sanık için ‘taksirle ölüme sebep vermek’ suçlamasıyla olmak üzere toplam 11 sanığın cezalandırılmasını diğer 40 sanığın ise beraat etmesini talep etti.