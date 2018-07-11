Soma davasının ertelenen karar duruşması yeniden başladı

Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan davaya ailelerin ve STK’ların ilgisi yoğun oldu.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasında mahkeme heyeti bugün kararını açıklayacak. Daha önce 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağı duyurulan ancak mahkeme heyetindeki hakimlerden birinin rahatsızlığı nedeniyle bugüne ertelenen karar davası öncesinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, maden şehidi aileleri ve STK’lar duruşmaya büyük ilgi gösterdi. Karar duruşması öncesinde mahkeme salonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesi aileler ve STK üyeleri salona iki ayrı güvenlik noktasından tek tek aranarak içeri alındı.

Davayı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da takip ediyor.

İstenen cezalar

Davada aralarında Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy’un olduğu 5’i tutuklu 46’sı tutuksuz toplam 51 sanık yargılanıyor. Savcı son mütalaasında 5’i tutuklu sanık için ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla 301 kez 20-25 yıl ve 162 kez de 2 ile 6 yıl arası hapis cezası, 6 sanık için ‘taksirle ölüme sebep vermek’ suçlamasıyla olmak üzere toplam 11 sanığın cezalandırılmasını diğer 40 sanığın ise beraat etmesini talep etti.