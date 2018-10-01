Soma Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım hizmeti

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan 300 yataklı Soma Devlet Hastanesinde 1. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan 300 yataklı Soma Devlet Hastanesine yeni birimler kazandırılmaya devam ediliyor. Soma Devlet Hastanesi yönetiminin öncülüğünde 1. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi Sağlık Bakanlığı onayıyla hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "2018 yılı hedeflerimizin arasında bulunan 8 Yataklı 1. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinin tescil işlemlerinin tamamlanması sonrasında 18 Eylül tarihinde hasta kabulüne başlanmıştır. Hastanemizde hizmet veren 9 Yataklı 2. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, 4 Yataklı 1. Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 17 yataklı Palyatif Bakım Ünitesinin yanına 8 yataklı 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesinin de eklenmesi ile başka ilçe ve illere yoğun bakım yatağı doluluğu nedeniyle sevklerin azalacağını öngörüyorum. Soma ilçemize ve hastanemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.