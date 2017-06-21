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21 Haziran 2017 14:10

Soma İstasyon Parkı ve Meydan Projesi çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da başlattığı Soma İstasyon Parkı ve Meydan Projesi’nin çalışmalarını sürdürüyor.

Soma İstasyon Parkı ve Meydan Projesi çalışmaları sürüyor

21 Haziran 2017 14:10


Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Soma’da yapımına başlanan Soma İstasyon Parkı ve Meydan Projesi çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda park alanında parke taşı döşemelerinin büyük kısmı tamamlanırken, parkın ışıklandırma çalışması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla 2 bin 500 metrekarelik alanda halkın dinlenirken görsel açıdan da keyif alacakları bir ışık gösteri alanı ile birlikte, büfe ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları, süs havuzlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Bankların yerleştirilmesi, süs havuzları ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından park projesinde yer alan eksiklerin tamamlanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile gelişmeye devam eden Soma’da kısa bir süre önce 2 bin 500 metrekarelik alanda başlatılan çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.




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