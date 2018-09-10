Soma Karaelmas Festivali başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde, 15. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Birçok etkinliğin yer alacağı ve 18 Eylül'e kadar devam edecek festivalin açılış konuşmasını Soma Belediye Başkanı Ali Tulup yaptı. Tulup, 13 Mayıs 2014'te yaşanan elim maden kazası sonrasında festivalin ilk defa düzenlendiğini belirterek, "Maden kazası nedeniyle Karaelmas festivalimize 4 yıldır ara vermiştik. Ben öncelikle maden faciasında kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın talebi ile bu sene tekrar festivalimizin açılışını gerçekleştirdik. Somalı hemşerilerimize dolu dolu bir 6 gün geçirmelerini diliyorum” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ise “İlçemizde 15 yıl boyunca sürekli olarak düzenlenen Karaelmas festivalimiz vardı. 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşadığımız elim kaza nedeniyle festivale bir süre ara verilmişti. Bu yıl vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler neticesinde belediyemiz bu talepleri dikkate aldı. Vatandaşlarımız festival boyunca güzel zaman geçirecek. Belediyemizi tebrik ediyorum ve vatandaşlarımızı bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş'un yaptığı duanın ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol açılış sonrasında stantları gezdi. Açılış töreninde vatandaşlara mehteran gösterisi sunulurken, palyaçolar da çocuklara balon dağıttı. Cengiz Topel Meydanı karşısında Hürriyet Bulvarı boyunca kurulan stantlar önünde gerçekleşen açılış törenine, Kaymakam Ahmet Altıntaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, siyasi parti başkanları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.