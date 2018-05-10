Soma maden şehitleri törenle anılacak

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin şehit olduğu maden faciasının 4’üncü yıl dönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma Maden Şehitliği ve Anıtı’nda anma etkinliği düzenlenecek. 13 Mayıs Pazar günü saat 09.00 itibariyle vatandaşlara çorba ikramıyla başlayacak olan anma etkinliklerinde İl Müftülüğü tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Saat 11.30’da başlayacak olan protokol ziyaretleri esnasında Büyükşehir Belediyesi tarafından karanfil ve örtü dağıtımı yapılacak. Ardından ziyarette bulunan vatandaşlara şapka, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı dağıtılacak. Maden Şehitliği önünde vatandaşlara pilav ve ve limonata da dağıtılacak.

Facianın yıl dönümünde Manisa Büyükşehir Belediyespor da maden şehitlerini anmak amacıyla futbol turnuvası düzenleyecek. Soma Atatürk Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak olan turnuva öncesinde stat önünde de yine pilav hayrı gerçekleştirilecek. Turnuva, saat 17.30’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak.

Soma’nın Eynez bölgesindeki Soma Holding AŞ’ye ait Eynez maden ocağında 13 Mayıs 2014 tarihinde saat 14.55’te nedeni hala belirlenemeyen faciada hayatını kaybeden 301 işçinin cansız bedeni 5 gün süren bir çalışmanın ardından madenden çıkarılmıştı. Facianın ardından sorumlular hakkında 13 Nisan 2015 tarihinde açılan ceza davasında ise aralarında Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da olduğu 5’i tutuklu 51 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. 3 yılı aşkın bir süredir devam eden davanın 22. duruşması 19 Haziran 2018 tarihinde görülecek.