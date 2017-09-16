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16 Eylül 2017 16:35

Soma sokaklarında satranç heyecanı

Manisa’nın Soma ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İlçe temsilciliği işbirliğinde "Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenlendi.

Soma sokaklarında satranç heyecanı

16 Eylül 2017 16:35


Soma Elektrik Üretim A.Ş Sosyal Tesislerinde düzenlenen satranç etkinliğine Soma’dan çok sayıda satranç meraklısı öğrenci katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Dilek Kuruçay etkinlikle ilgili olarak, "Satrancı daha görünür hale getirmeyi, tanıtmayı, sevdirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedefleyerek satrancı sokaklara taşıdık." ifadelerini kullandı.


Gerçekleştirilen satranç turnuvasında öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarışırken yarışmalar sonucunda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.




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