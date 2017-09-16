Soma sokaklarında satranç heyecanı

Soma Elektrik Üretim A.Ş Sosyal Tesislerinde düzenlenen satranç etkinliğine Soma’dan çok sayıda satranç meraklısı öğrenci katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Dilek Kuruçay etkinlikle ilgili olarak, "Satrancı daha görünür hale getirmeyi, tanıtmayı, sevdirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedefleyerek satrancı sokaklara taşıdık." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen satranç turnuvasında öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarışırken yarışmalar sonucunda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.