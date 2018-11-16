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Soma termik santralinden elde edilen sıcak su seracılıkta kullanılacak

Manisa Valisi Ahmet Deniz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde il ve ilçe müdürleriyle toplantı yaptı.

Manisa tarımı hakkında brifing alan Vali Deniz, Soma'da termik santrallerden elde edilen sıcak suyun seracılıkta kullanılması için fizibilite çalışması yapılması talimatını verdi.


Vali Deniz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk ve İlçe Müdürleri tarafından karşılandı.


Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, Vali Deniz'e Manisa'nın tarımı ve çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.


Vali Deniz, yapılan bilgilendirmenin ardından Alaşehir'de kurulması planlanan Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının hızlandırılması, Soma'da termik santrallerden elde edilen sıcak suyun seracılıkta kullanılması için fizibilite çalışması yapılması talimatını verdi. Ayrıca, bereketli topraklara sahip Manisa'da üretimin artırılması için daha çok çalışacaklarını ifade eden Vali Deniz, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

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