Soma ve Kırkağaç da okullar yarın da tatil edildi

Manisa’da etkili olan kar yağışı bugün 10 ilçede okulların tatil edilmesine neden olurken Soma ve Kırkağaç ilçelerinde okulların 11 Ocak Çarşamba günü de tatil edildiği açıklandı.

Soma ve Kırkağaç ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edilen okulların 11 Ocak Çarşamba günü (yarın) de tatil edildiği açıklandı.

Soma ve Kırkağaç Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği bildirildi.