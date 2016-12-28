Soma yolları güvenli hale getiriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’nın Akçaavlu-Dualar Mahallelerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yolda temel çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Soma’nın Akçaavlu ile Dualar Mahallelerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yolda sathi kaplama öncesi başlattığı temel çalışmasını tamamladı. Vatandaşlar, yolun tamamlandığında ulaşımı çok kolaylaştıracağını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ilettiler.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde il genelinde asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda da Akçaavlu ile Dualar Mahallelerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması öncesinde temel çalışması başlatmıştık. Temel çalışması tamamlandı. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.