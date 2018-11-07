Soma'da 10 bin konut bölgesel ısıtmadan faydalanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma'da yürütülen bölgesel ısıtmada 10 bin aboneye ulaşıldığını belirterek, hedeflerinin Soma'nın tamamını ısıtmak olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma'da devam eden bölgesel ısıtma sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gençoğlu, 270 abone ile başlayan uygulamanın şu anda 10 bin aboneye ulaşıldığını belirterek, hedeflerinin Soma'nın tamamını ısıtmak olduğunu kaydetti. Gençoğlu, konuyla ilgili verdiği bilgilerde, “270 abone ile başladığımız Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri'nde yaklaşık olarak şehrin 4'te 1'ini ısıtır duruma gelmenin sevincini yaşıyoruz. Soma genelinde 40 bin konut eşdeğeri mevcut olup bunun 10 bin konutunu şu anda ısıtır hale geldik. Bunu yaparken gerek ısı merkezimizin büyütülmesi gerekse abonelikler esnasında bina altı istasyonların ısı merkezlerinin yapılmasında büyük yatırımlar yaptık. Şu ana kadar yaklaşık 180 milyon lira civarında yatırım Soma BIS için mevcuttur. Bu yatırımlarla birlikte 10 bin aboneye ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu çalışmalar kapsamında geçen sürede ufak tefek sıkıntılar olmuştur. Sistem, teknik bir konudur, sistemde arızalar olabiliyor. Bu verdiğimiz mağduriyetlerden dolayı Soma halkından özür diliyoruz. Ne yapmak istiyorsak onların rahat bir ortamda yaşamlarını idame ettirmek için yapıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Gençoğlu, “1 Kasım'da sıcak su vereceğimizi söylemiştik ancak 30 Ekim tarihi itibariyle Soma'yı ısıttık. Vatandaşlar neden 1 Kasım diye soruyorlar. Manisa için genelde ısıtma sezonuna geçiş tarihi 1 Kasım'dır. SEAŞ ile yapılan anlaşmada 1 Kasım olduğu için bu tarih belirlenmişti. Bize, sisteme sıcak su verme olayı daha erken olsaydı biz daha erken ısıtabilirdik. 1 Kasım itibari ile tüm aboneleri ısıttığımız için mutluluk duyuyoruz. Bunun yanında Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında abonelik yapıp, bina altı güç istasyonları bağlanmayan abonelerimiz vardı. Bu güç istasyonları yurt dışından geliyor ve Soma'ya ulaştı. Çok kısa bir zamanda bağlanarak, aboneliklerini gerçekleştirmiş vatandaşların en kısa zamanda sıcak suya ulaşmalarını sağlayacağız. Bu vatandaşlarımızın sayısı da yaklaşık bin, bin 100 abone civarıdır. Tüm bu yatırımlarımız günümüzün ekonomik koşullarında ciddi bir rakam oluşturuyor. Bu rakamı Somalılar için harcamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız ilerleyen zamanlarda abone sayısını arttırarak tüm Soma'nın bölgesel ısıtma sistemlerinden ısıtılarak, temiz bir hava, temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri, kömür derdinden kurtulmalarını arzu ediyoruz. Zaman ve plan dahilinde bunların tümünü gerçekleştireceğiz” diye konuştu.